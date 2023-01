Après le NutriScore, une majorité de Français réclame un score environnemental pour les produits alimentaires

Les Français souhaitent avant tout que cet indicateur réponde à des critères précis et discriminants tels que l’utilisation de pesticides. 91% d'entre eux indiquent ainsi qu'"ils le consulteraient s'il existait". Pour 39%, ce serait même le critère le plus important pour évaluer l’impact environnemental d’un produit alimentaire. Par ailleurs, un quart des Français place le mode d’élevage en tête de ses critères de choix pour un produit alimentaire, et 90% s’y référeraient s’il était clairement affiché. Ils sont aussi très attentifs à l’origine des produits : 80% évaluent ce critère quand il est disponible. Or ce critère est aujourd’hui absent des affichages environnementaux déjà adoptés par certaines marques. Les indicateurs sur la préservation de la biodiversité (12%), des ressources (12%) et du climat (13%) sont quant à eux jugés prioritaires par seulement un Français sur dix.

90% des Français reconnaissent également que l’offre alimentaire n’est pas adaptée aux enjeux de climat et de biodiversité. Une frustration qui repose aussi sur la perception de l’information qui l’accompagne. Jugée crédible par moins de 2 personnes sur 10, difficile à comprendre (78%), difficile à trouver (80%) ; elle ne facilite pas le choix des produits alimentaires. Et d’ailleurs, sur quoi se basent les Français aujourd’hui pour évaluer l’impact environnemental ? Sur des informations qui ne lui sont qu’indirectement reliées, mais qui sont disponibles (et parfois en pagaille) : liste des ingrédients (82%), origine (80%), mentions "sans" sur les emballages (78%), Yuka (33%).