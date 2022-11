Black Friday : la Répression des fraudes donne ses conseils pour éviter les fausses bonnes affaires

Dans un communiqué publié le 22 novembre, la répression des fraudes estime que "les périodes de promotion (soldes d'hiver et d'été, Black Friday) constituent des événements commerciaux importants" et "les consommateurs étant naturellement attirés par des offres promotionnelles alléchantes, il convient d'être particulièrement vigilant sur la réalité des rabais annoncés". Afin d'éviter de se faire arnaquer, la DGCCRF rappelle que "depuis le 22 mai 2022, toute réduction de prix doit faire référence au prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 jours précédents".

Par ailleurs, quelques bons réflexes sont à adopter pour mieux identifier les promotions trop belles pour être vraies alors que "l'incitation à l'achat qui accompagne ces périodes de promotions peut être l'occasion pour des professionnels mal intentionnés de tromper le consommateur". Parmi les pratiques les plus courantes : la mise en place d'un compte à rebours de produits encore disponibles, la publication de faux avis, des fraudes au reconditionnement, des vols de coordonnées bancaires ou encore des usurpations d’identité.

Il est ainsi conseillé de repérer et de comparer en amont les prix des biens et services que le consommateur souhaite acheter pour vérifier la réalité des réductions de prix. Par ailleurs, il vaut mieux éviter les achats précipités et vérifier les caractéristiques et modalités de vente, sans forcément se fier aux avis figurant sur le site. Concernant l'achat de certains produits électroniques et électroménagers, un indice de réparabilité doit être indiqué par le professionnel.