Promotions trompeuses en ligne : cette plainte "peut obliger les plateformes à adopter une charte de bonne conduite"

Une pratique abusive. L'UFC que choisir porte plainte, ce mercredi 31 mai, contre huit géants de la vente en ligne, dont Amazon, Cdiscount et ASOS, pour pratiques commerciales trompeuses. L'association révèle que plus de 9 prix barrés sur 10 proposés par ces enseignes sont faux. Celles-ci sont accusées d'utiliser des prix dits de comparaison (un prix de référence arbitrairement choisi), en les faisant passer pour des réductions (basées sur le prix le plus bas proposé par l'enseigne 30 jours avant la promotion).

Si cette pratique de prix de comparaison est légale, l'UFC-Que choisir dénonce le fait qu'elle soit utilisée de façon abusive, créant la confusion chez le consommateur. Elle est en effet encadrée par la directive européenne "Omnibus", en vigueur en France depuis mai 2022. Cette règlementation encadre strictement la pratique de réduction des prix, sanctionnant les promotions trompeuses, mais autorise la pratique du prix de comparaison. Une "exception détournée de manière excessive", selon l'UFC-Que Choisir, qui réclame sa suppression auprès de la Commission européenne. Explications.