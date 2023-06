Protéger ses arbres fruitiers : nos astuces pour un jardin en bonne santé

Il est important de nettoyer régulièrement au pied de l’arbre et plus largement le jardin après la récolte des fruits. Ce nettoyage consiste à ramasser les feuilles mortes et enlever les fruits malades ou pourris encore accrochées aux branches. De nombreux œufs d'insectes et des champignons peuvent s'y trouver, d'où l'importance de s'en débarrasser. Si vous constatez une maladie, il est primordial d'éliminer les parties infestées, aussi bien les fruits que les branches, dès les premiers symptômes et de les brûler pour éviter une prolifération.