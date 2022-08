Comment choisir son vélo électrique ?

Vous adorez pédaler et vous ne pouvez plus prendre les transports en commun, vous aimeriez transporter votre enfant en toute décontraction, vous vivez autour de pentes montagneuses escarpées, vous appréciez faire des balades, mais vous n’êtes pas très sportif ou encore vous refusez arriver transpirant au travail, etc. Autant de raisons qui peuvent vous amener à choisir un vélo à assistance électrique. Sachez qu’il existe quasiment un vélo pour chaque situation. À noter que les caractéristiques des vélos électriques ressemblent à leurs cousins classiques. Essayez donc de considérer vos besoins et vos envies afin d’élaborer le profil de vélo répondant le mieux à vos attentes.

- Le vélo pour la ville dit "hollandais" : conçu pour privilégier le confort avant tout. Assise confortable, guidon élevé et rapproché pour pédaler le dos droit, enjambement facile, prévu pour recevoir de multiples accessoires (porte-bagages ou paniers, suspensions, béquille, antivol intégré). Il s’agit d’un vélo agréable à utiliser, mais uniquement pour des trajets courts et sur des sols réguliers.

- Le Vélo Tout Chemin (VTC) électrique : polyvalent, efficace tant en ville qu’en route pour du loisir ou du sport. Sa selle, plus dure, renforce l’ergonomique et l’aérodynamisme du cycliste. Il dispose d’un système de freinage plus puissant. Vous pouvez lui adjoindre certains accessoires, à l’instar de porte-bagages, mais ne le surchargez pas trop.

Vous trouverez également le VTT (ou vélo de trekking électrique) aux pneus crantés et à l’assistance puissante, le vélo de course ultraléger pour la montagne ou les grandes distances ou encore le speed bike, non bridé, qui dépasse les 45 km/h, mais dont l’autorisation reste interdite en ville. Il existe également des vélos électriques pliants, plus légers mais moins robustes, pouvant vous convenir si vous avez besoin de le transporter dans des transports en commun ou si vous avez à franchir des marches.