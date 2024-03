PVC, vinyle et lino : qu'est-ce qui différencie ces revêtements de sol ?

Le choix de son revêtement de sol est loin d’être anodin dans une maison et plusieurs possibilités existent. Les revêtements flexibles sont plébiscités pour leur prix et leur facilité d’entretien. On en trouve sous le nom de PVC, vinyle ou lino, qu’il faut connaître avant de faire son choix.

Lorsque l’on construit une maison ou que l’on réalise des travaux, la question du revêtement de sol est importante. Elle peut avoir un fort impact sur le prix final, et tous les revêtements ne seront pas forcément adaptés aux mêmes usages. On n’aurait pas idée de mettre de la moquette dans une salle de bain, et le carrelage est souvent préféré dans les cuisines, tandis que le parquet est apprécié dans les séjours. L’option la moins chère est généralement un sol en plastique. Longtemps réduit à l’image d’un matériau bas de gamme, il se présente désormais sous des styles très différents.

PVC, lino ou vinyle : quelles différences ?

Lorsque vous cherchez un sol en matière flexible, vous verrez souvent les termes PVC, vinyle ou lino. Le sigle "PVC" désigne le polychlorure de vinyle, un plastique produit à partir de sable et de pétrole, parmi les plus répandus au monde. On en trouve aussi bien dans les tuyaux que dans les fenêtres, ou même dans le film alimentaire. Cette variété d’usage est possible, car il est très facile d’ajouter différents agents pour modifier la souplesse, la couleur ou l’opacité du PVC. Les fameux disques vinyles sont ainsi faits de PVC, mais avec un traitement particulier. Le terme "vinyle" est parfois préféré par les vendeurs à "plastique" ou "PVC" pour des raisons marketing.

Les revêtements de sol plastique sont aussi appelés "lino", diminutif de "linoléum". Mais c’est un abus de langage qui peut prêter à confusion. À l’origine, le linoléum est une toile de jute imperméabilisée. Il s’agissait donc d’un produit d’origine naturelle. Désormais, la toile de jute est souvent remplacée par du polyester. Dans le langage courant, on parle fréquemment de "lino" pour désigner les revêtements flexibles et imperméabilisés, mais tous ne sont pas identiques.

Quel revêtement choisir ?

Il n’existe pas de revêtement parfait. L’argument principal pour ces produits souples est leur prix. Néanmoins, il peut beaucoup varier selon la rigidité, l’épaisseur, la qualité générale ou le type de pose. On trouve aussi bien des revêtements en PVC en rouleau qu’en dalles ou lames à ajuster, avec des densités et des épaisseurs très variables. Plastique et linoléum sont faciles à entretenir avec du savon et de l’eau. Le linoléum est en revanche plus résistant et souvent plus isolant que le PVC. Le revêtement en plastique peut être une bonne solution dans une pièce ou un appartement lorsque l’on craint que les sols soient maltraités et que l’on veut pouvoir les nettoyer facilement. C’est fréquemment l’option choisie par les propriétaires bailleurs qui louent de petites surfaces. On préférera le PVC dans les pièces d’eau, car il résiste mieux à l’humidité que le linoléum.