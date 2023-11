Quand acheter son sapin pour qu'il tienne jusqu'à Noël ?

À la mi-novembre, les sapins de Noël commencent déjà à envahir les grandes surfaces. Acheté trop tôt, le sapin naturel risque de perdre ses épines d’ici au 24 décembre. Le sapin Nordmann représente les trois quarts des ventes durant les fêtes.

Il est incontestablement la grande star des fêtes de fin d’année : le sapin de Noël. À quelques semaines du réveillon, nombreux sont ceux qui ne vont pas tarder à acheter leur grand sapin. Mais quand se lancer et comment choisir celui qui correspondra le mieux à vos attentes et votre intérieur ?

Pourquoi attendre le mois de décembre pour installer son sapin ?

En effet, installé trop tôt, le sapin naturel pourrait se retrouver un peu dégarni le jour du réveillon de Noël après avoir perdu une grande majorité de ses épines. Il est donc recommandé d’attendre au moins la première semaine de décembre, voire une semaine avant Noël, avant d’en faire l’acquisition et de le décorer.

À noter que, suivant les régions et les pays, des dates très précises sont instaurées : le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas dans les pays nordiques, ou bien le 21 décembre comme les Alsaciens, jour du solstice d’hiver.

Les trois sapins phares pour allier conservation et parfum

Pour profiter au maximum du sapin, le choix de l'espèce est capital. Le sapin Nordmann, généralement très prisé puisqu’il représente les trois quarts des ventes à chaque mois de décembre, garde ses aiguilles plus longtemps que l’épicéa. Ce dernier a tendance à voir ses épines tomber plus facilement surtout lorsqu’il est placé dans une pièce trop chauffée, mais il a l’avantage de dégager une forte odeur de résine, agréable à l’approche des fêtes de fin d’année.

Afin d’allier conservation et parfum, optez pour une troisième espèce, le sapin Noble. Sa couleur verte bleutée et son écorce grise argentée apportent une touche des plus esthétiques. Ses aiguilles douces tiennent longtemps sur l’arbre, et dégagent de surcroît une odeur de résine fort agréable.

Les sapins Nordmann et Noble, une fois coupés, se conservent entre quatre et huit semaines. Quant à l’épicéa, vous ne pourrez en profiter que durant deux à trois semaines une fois installé.