Quand et à quelle fréquence donner des friandises à mon chien ?

Tous les chiens sont des animaux intelligents et comprennent rapidement le lien entre bonne conduite et récompense. C'est donc un excellent moyen d'obtenir de lui ce que vous voulez lorsque vous faites son éducation dès son plus jeune âge. En effet, cela accélère l'apprentissage du respect d'un ordre donné (assis, couché, pas bouger…), car la friandise agit comme "une carotte".

Si vous avez envie d'apprendre des tours à votre chien (donner la patte, rapporter la balle, faire le beau…), la friandise vient aussi en récompense : votre chien a réussi à vous faire plaisir et vous le lui témoignez par ce biais gourmand. Cet échange resserre le lien affectif entre l'animal et son maître et l'encourage à poursuivre ses efforts.