Quatre à table : la courge, star des menus en automne

Place à la préparation. Commençons par le plat principal, un hachis parmentier, avec la courge Delicata qui est assez lisse en texture, mais qui a un petit goût de noix. Riche en fibre et en vitamine, elle donne à la préparation, une saveur légèrement sucrée et se marie sans problème à la pomme de terre et au canard confit. Sinon, comment sont concoctés l'entrée et le dessert ? Le reportage en tête d'article répondra à vos envies.