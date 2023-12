Quatre astuces de grand-mère pour combler facilement une fissure

Vous souhaitez réparer une fissure ou combler un petit trou de surface. Inutile de dépenser de l'argent pour donner un coup de jeune à votre mur. Voici quelques astuces naturelles et très efficaces à connaître.

Si vous aimez accrocher des cadres ou des œuvres d'art au mur, vous savez qu'il faut commencer par faire des trous pour les suspendre. Ces petits trous disgracieux peuvent poser un problème au moment de quitter l'appartement loué ou de vendre la maison si vous êtes propriétaires. Au lieu de courir dans un magasin de bricolage pour vous procurer de l'enduit, vous pouvez utiliser des produits que vous utilisez quotidiennement pour reboucher les petits trous, mais aussi les fissures dans le mur.

Le dentifrice blanc

On en a tous à la maison. Le dentifrice ne sert pas uniquement pour se brosser les dents. En effet, il peut être d'une aide précieuse pour l'entretien ou le bricolage. Pour boucher des petits trous ou des petites fissures, il suffit de le mélanger avec de l'aspirine. Ce dernier va empêcher de se fissurer quand il durcit. On écrase de l'aspirine pour obtenir une poudre que l'on mélange avec une petite dose de dentifrice pour former une pâte. On l'applique sur le trou de surface et on laisse sécher. Bien sûr, cette astuce fonctionne seulement sur un mur blanc.

Le bicarbonate de soude

On ne présente plus cet allié incroyable dans l'entretien de la maison. Reboucher les petites fissures est l'un de ses superpouvoirs. Pour cela, on mélange une dose de bicarbonate avec deux doses de colle blanche afin d'obtenir un mastic. On mélange à l'aide d'une cuillère pour obtenir une pâte épaisse, mais suffisamment flexible pour pouvoir l'appliquer au mur. On attrape une spatule et on pose le mélange sur la fissure en lissant la pâte. On laisse sécher et le tour est joué.

Le pain de savon

Adepte du système D ? Voici une méthode très simple et très rapide qui permet de combler rapidement ce petit trou laissé derrière un cadre suspendu. On attrape un savon et on le frotte contre le trou en effectuant des allers-retours. On effectue la manœuvre jusqu'à ce que le trou soit totalement rebouché. S'il y a un excédent de savon, il suffit de le retirer avec un chiffon.

Le Blanc de Meudon

Fabriqué à partir de craie, le blanc de Meudon est un produit multi-usage qui sert à nettoyer, faire briller les surfaces et remplace de nombreux produits d'entretien chimique. Ce produit écologique et économique peut aussi servir comme enduit de rebouchage. Mélangé avec de l'eau, il forme une pâte pour dissimuler les petits trous dans le mur. Si vous n'avez pas de blanc de Meudon à disposition, vous pouvez toujours utiliser de la craie blanche. Le résultat est bluffant.