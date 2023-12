Quatre cadeaux de Noël qui peuvent conduire un enfant aux urgences

Il est très important de respecter la tranche d’âge des jouets, elle ne figure pas sur l’emballage par hasard. Les piles boutons, les billes et perles d’eau ne doivent jamais se trouver à proximité des enfants en bas-âge. Les engins électriques et les trampolines peuvent aussi causer de nombreux accidents.

Dans sa dernière enquête (2020), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a effectué des contrôles sur 14 000 références de jouets. Et les résultats peuvent faire froid dans le dos : près de 15 % des objets contrôlés et commercialisés en France seraient dangereux pour les enfants. Certains présentaient des anomalies, tandis que d’autres ont été considérés comme non conformes. À l’issue du rapport, près de 100 000 produits ont dû être retirés des magasins et détruits. Si la DGCCRF continue d’effectuer des contrôles, les experts ne peuvent pas avoir les yeux partout. Sur Tiktok, le Dr Meghan Martin, pédiatre urgentiste, alerte sur les jouets pouvant conduire un enfant aux urgences.

Les trottinettes électriques ou hoverboards

Très demandés par les jeunes enfants, les engins électriques peuvent s’avérer très dangereux en raison de leur vitesse. “Bien sûr, ils sont amusants, oui, ils ont l'air cool, mais le risque est bien supérieur au plaisir pris” explique le Dr Meghan Martin. Même si vous l’offrez à un enfant en âge de l’utiliser, il peut être tenté de prendre des risques ou de faire essayer sa machine aux plus petits : “Nous voyons tellement de blessures causées par les hoverboards juste après Noël. Ils se cassent les avant-bras, les coudes et parfois la tête.”

Les jouets avec des piles boutons

Chaque année en France, près de 3 000 personnes meurent en France par étouffement ou suffocation. Les accidents de la vie courante par asphyxie ou suffocation représentent près d’une hospitalisation sur cinq chez les enfants de moins de 15 ans. On peut pourtant diminuer les risques que l’incident se produise en évitant notamment d’acheter des jouets munis de piles boutons. La pédiatre urgentiste précise qu’elles peuvent parfois être fermées dans le jouet à l'aide de vis, mais que “ces compartiments bon marché tiennent une fois sur deux.” L’année passée aux États-Unis, des dizaines de milliers d’enfants se sont retrouvés aux urgences après avoir avalé des piles boutons. Plus de 70 d’entre eux ont perdu la vie.

Les perles ou les billes d’eau

La professionnelle de santé préconise également de ne pas offrir de perles ou de billes d’eau aux enfants en bas âge pour les mêmes risques d’étouffement : “Elles sont vendues comme des jouets sensoriels, mais les enfants peuvent les ingérer lorsqu'elles sont petites et elles peuvent grossir et provoquer des occlusions intestinales.” Elles peuvent également être avalées par les animaux de compagnie.

Les trampolines

Enfin, le Dr Meghan Martin met aussi en garde les parents contre les trampolines, ceux que l’on installe dans le jardin de la maison. Entre 2008 et 2016, le nombre d’accidents a été multiplié par dix en France. D’après Santé publique France, 4 154 cas ont été recensés chez des mineurs, avec une surreprésentation des enfants âgés de 5 à 9 ans. Pour la spécialiste de santé, il fait partie des objets responsables de la crise aux urgences pédiatriques, et pas seulement aux États-Unis. C’est également le cas en Corée du Sud, au Canada, au Royaume-Uni, à Singapour et en Nouvelle-Zélande : “Ils permettent littéralement au service des urgences et à l'équipe d'orthopédie de tourner à plein régime. Peu importe que vous ayez un filet. Peu importe qu'il soit enfoui dans le sol. La plupart des blessures se produisent en fait sur le trampoline.” Que ce soit pour les normes de sécurité ou leur surveillance, autant emmener les fans de sauts dans des espaces dédiés !