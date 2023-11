Quatre choses à savoir sur Temu, ce site chinois d'e-commerce qui séduit les Français

Peu de temps après son arrivée en France, Temu a déjà conquis de nombreux consommateurs. Au mois de juin, le site pouvait ainsi se targuer d’avoir 9,5 millions de visiteurs uniques, d’après Médiamétrie. En octobre, Temu est même devenue l’application gratuite la plus téléchargée de l’AppStore, comme TF1info a pu le constater. C’est que les consommateurs français sont friands de ce genre d’offres et "passent toujours plus de temps sur des applis shopping et continuent de les télécharger de manière constante et régulière", décrypte le site data.ai. Le succès de Temu en France, aux côtés de Shein qui propose seulement des vêtements ou d’Amazon à qui il fait directement concurrence, serait donc tout vu.