Quatre conseils pour attacher solidement son vélo et ne pas tenter les voleurs

Le point d’attache et la localisation choisie pour le stationnement influent sur la sécurité de votre vélo. Le choix du cadenas et son positionnement peuvent limiter le risque de vol. Il est conseillé de rassembler en un seul bloc les pièces détachables de votre bicyclette.

Pour une balade occasionnelle ou pour se déplacer quotidiennement, le vélo a de plus en plus la cote. Mais cette mobilité douce n’est pas sans contrariété puisqu’avec l’augmentation du nombre d’usagers, la quantité de vols de ces deux roues a, elle aussi, grimpé. Plus de 400 000 vélos sont dérobés chaque année en France, selon les chiffres de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Une angoisse pour certains cyclistes, qui se demandent alors comment faut-il attacher son vélo pour éviter qu’il ne disparaisse ?

Attacher votre vélo à quelque chose d’immobile

Que ce soit pour quelques minutes ou pour plusieurs heures, il est grandement conseillé de ne pas attacher votre vélo n’importe où en extérieur. Le mieux est de l’accrocher à quelque chose d’immobile. Les arceaux dédiés aux deux roues restent les plus adaptés. Mais, si aucun stationnement conçu pour les bicyclettes n’est disponible, l’essentiel est de les attacher à un objet imposant, qui ne puisse pas être desserré ou démonté facilement. Évitez les objets trop hauts, comme les arbres, les poteaux ou les panneaux de signalisation, sur lesquels votre cadenas peut coulisser. Un voleur bien équipé pourrait en effet rompre cette attache et emporter votre vélo. Quand bien même, vous attachez votre deux roues à du mobilier urbain prévu à cet effet, restez vigilant si l’attache vous semble se dessouder du sol ou si elle vous paraît fragilisée.

Verrouiller votre vélo le plus possible

Plus votre vélo sera difficile d’accès, moins les voleurs seront tentés de le dérober. Il est donc primordial de l’attacher avec du matériel sécurisé. Vous pouvez par exemple opter pour deux cadenas, de manière à boucler chaque roue au cadre et au point d’ancrage. Des antivols en U ou des chaînes sont adaptés à cet effet. Dans tous les cas, veillez à ne pas prendre des cadenas qui soient trop grands par rapport à vos besoins. Le mou peut faciliter la tâche aux voleurs qui souhaiteraient couper vos antivols. Il existe aussi des cadenas avec un câble intégré qui permettent d’attacher les deux roues et le cadre ensemble. Une solution pratique, mais légèrement moins sécurisée, puisque le câble peut céder plus facilement avec une pince coupante.

Faire attention à l’environnement

Il faut garder en tête que certains endroits sont plus propices aux vols que d’autres. En effet, si vous stationnez votre vélo aux abords d’un cinéma, d’une salle de concert ou d’un stade de foot, vous donnez un indice aux voleurs, qui savent alors qu’ils ont le temps de faire céder votre cadenas avant que vous ne reveniez. Il vaut mieux donc garer votre deux roues un peu plus loin et marcher jusqu’à votre point de rendez-vous. De même, si vous constatez que des anneaux prévus pour les vélos sont tous vides, cela doit vous alerter. Peut-être est-ce simplement parce que personne n’utilise de bicyclette dans les environs ou alors les habitués ont compris que cet endroit est particulièrement propice au vol. Il est préférable de ne pas prendre de risque inutile et de se garer ailleurs.

Ôtez de votre vélo tout ce qui est amovible

Sans parler d’une disparition totale, le vol de certaines pièces de votre vélo est possible. Et pour cause, la selle ou une roue peuvent être dérobées si elles sont mal attachées. L’idée est donc que votre bicyclette ne fasse qu’un seul bloc. Plusieurs options sont alors envisageables. Vous pouvez retirer toutes les pièces de votre vélo qui sont amovibles et les regrouper ensemble. Enlevez, par exemple, la roue avant et attachez-la à sa jumelle, si vous n’avez qu’un seul cadenas. De même, retirez votre selle si vous ne pouvez pas la solidariser au reste du cadre. Cela vaut aussi pour un panier ou des sacoches. Même si leur perte ne vous empêchera pas de rouler, tout vol est bon à éviter.