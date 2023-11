Que faire des sachets de silice dont on souhaite se débarrasser ?

Si vous aviez le réflexe de jeter vos sachets de silice à la poubelle, changez vos habitudes. Le gel de silice est reconnu pour absorber l’humidité. Ces billes transparentes conserveront vos objets le plus longtemps possible.

Ils sont présents partout. Dans vos nouveaux achats de vêtements, de sacs ou de chaussures, vous trouverez forcément ces petits sachets blancs qui contiennent des billes transparentes de gel de silice, faites à base de silicate de sodium. Et si votre premier réflexe est de jeter ces petites poches, changez vos habitudes et réutilisez-les puisqu'elles sont là pour une bonne raison ! En effet, le gel de silice est surtout connu pour absorber l’humidité, qu’importent les objets. Voici six façons de vous servir de vos sachets de silice.

Fini le riz, place aux sachets de silice ?

Si la technique de placer son téléphone dans du riz lorsqu’il est tombé dans l’eau est répandue, une alternative avec des sachets de silice est également réalisable en cas d’accident. Si votre appareil électronique est tombé dans l’eau, il vous suffira simplement de le placer dans ces petites billes transparentes pour qu’elles absorbent l’humidité.

Faites sécher vos fleurs

Pour conserver vos fleurs, leurs couleurs et leur forme, rien de mieux que de les faire sécher. Vous pourrez alors, là encore, ressortir vos sachets non utilisés pour optimiser leur temps de séchage. Vous n’aurez qu’à placer vos fleurs dans un contenant, en y ajoutant du gel de silice. Il absorbera l’humidité bien plus rapidement, et vous pourrez vous atteler à vos confections de bouquet de fleurs séchées.

Pour prendre soin de vos papiers

Dans chaque domicile, on trouve tout un tas de documents importants. Des certificats de naissance, des diplômes, des attestations en tout genre, des fiches de paie ou encore des photos souvenirs… Et comme pour le reste, il faut en prendre soin, l’humidité pouvant causer différents dommages sur le papier. Dans vos classeurs de rangement ou dans vos albums photos, placez quelques sachets de billes pour conserver vos documents en bonne et due forme.

Il en va de même pour vos vieux livres : avec les années, ces derniers peuvent dégager de mauvaises odeurs d’humidité, et les pages risquent d’être endommagées. Vous pouvez alors mettre vos ouvrages dans un sac hermétique, accompagnés de quelques sachets de silice. En quelques jours, le tour est joué.

Conserver son argenterie avec du gel de silice ?

L’argenterie et les bijoux sont évidemment sensibles à l’humidité et sont enclins à ternir avec le temps. Pour empêcher ce désagrément et garder ses bijoux et couverts en argent intacts, il suffit effectivement de leur offrir des soins appropriés. Pour vos joyaux, placez quelques sachets dans votre petite boîte à bijoux. En ce qui concerne l’argenterie, vous pourrez cacher ces mêmes sachets dans vos tiroirs et/ou armoires pour conserver leur brillance et leur éclat.

Gardez vos objets métalliques le plus longtemps possible

Une grande partie des objets métalliques ont tendance à se détériorer très rapidement, et à rouiller. Vos rasoirs ou votre coupe-ongles par exemple. Pour éviter au mieux ce processus, réutilisez vos sachets de silice en les plaçant dans vos pots ou boîtes à rangement.

Pour le maquillage, c’est la même chose, sauf qu’il ne rouille pas, mais sèche. Et au vu du prix… Mieux vaut ne pas prendre de risque et glisser des sachets dans sa trousse à maquillage pour qu’il perdure dans le temps !

Et contre les mauvaises odeurs aussi ?

L’humidité engendre aussi de mauvaises odeurs. Dans son sac de sport, par exemple, lorsque les vêtements n’ont pas le temps de bien sécher et restent humides, mélangés à des odeurs de transpiration. Il en va de même pour vos vêtements et chaussures dont vous ne vous servez pas durant quelque temps : des odeurs de renfermé peuvent surgir. Mais pas de panique, votre petite collection de sachets de silice peut là encore servir. Il vous suffira simplement de placer un sachet sur votre vêtement ou dans votre chaussure pour empêcher les mauvaises odeurs d’arriver.