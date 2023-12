Que faire quand on reçoit un cadeau de Noël pourri ?

Il arrive à tout le monde d’être déçu au moment d’ouvrir un cadeau de Noël. Par politesse, il est néanmoins important de savoir réagir diplomatiquement. Faire comprendre qu’on n’aura pas l’usage de ce présent permet de faciliter un éventuel échange ou la revente.

« Une serpillière ! C’est formidable Thérèse ! ». La scène culte du Père Noël est une ordure vient parfois à l’esprit lorsque l’on reçoit un cadeau de Noël. Si c’est bien sûr toujours l’intention qui compte, tout le monde est, un jour, confronté à un cadeau inattendu, pour ne pas dire complètement raté. Il faut alors savoir réagir sur le plan diplomatique, mais aussi économique. Car si personne ne veut vexer un proche, il est aussi regrettable de laisser un cadeau parfois cher prendre la poussière.

Comment expliquer que le cadeau n’est pas parfait ?

Quelle que soit votre déception au moment d’ouvrir le paquet, commencez toujours par remercier la personne qui vous l’offre. C’est la moindre des choses. N’en faites pas trop non plus pour rester naturel. Tenez compte de la valeur du cadeau. S’agissant des chaussettes tricotées par grand-mère, ce n’est pas un drame de les garder. Si en revanche l’objet à une certaine valeur, il serait dommage de le gâcher. Il faut alors trouver un moyen d’expliquer le problème.

Pour cela, intéressez-vous au cadeau, posez des questions. Ainsi, votre proche pourra vous expliquer pourquoi elle l'a choisi. Vous prendrez alors peut-être conscience de son utilité. Ce peut aussi être l’occasion pour vous d’expliquer diplomatiquement ce qui vous chagrine : « Je suis plutôt rap que valse”.” Je n’y connais rien en poterie”. “Je tolère mal le polyester”. “Ce n’est pas ma couleur habituelle”. “C’est un peu serré ». Une autre astuce est de dire qu’on a malheureusement déjà quelque chose d’analogue. Cela suppose que le cadeau était une bonne idée, mais est inutile. Ainsi, vous entendrez peut-être la phrase magique : « Tu peux échanger si tu veux ».

Échanger, vendre, troquer, louer ses cadeaux

Une fois cet abcès percé, il sera plus simple de demander le ticket de caisse. Il est en presque toujours exigé par les commerçants pour un échange ou l’obtention d’un avoir. À noter qu’en cas d’achat direct au magasin, accepter un retour n’est pas obligatoire, même si c’est souvent la pratique. L’article doit être retourné en parfait état. Ne l’utilisez donc pas, même pour faire plaisir. Si le cadeau a été acheté auprès d’un professionnel n’opérant qu’en ligne, cela sera un peu plus compliqué. Seul l’acheteur peut le renvoyer, à ses frais, sous 14 jours.

Si vraiment vous n’arrivez pas à dire que vous n’appréciez pas le cadeau, il n’est plus tabou de le revendre. Selon un sondage Ipsos, en 2022, un Français sur deux se disait prêt à revendre un cadeau de Noël et un sur trois disait comprendre que l’on revende le cadeau qu’il a offert. Si vous êtes mal à l’aise avec l’idée de récupérer de l’argent, des plateformes de trocs existent aussi. Enfin, certains cadeaux dont vous n’avez pas l’usage peuvent être loués à d’autres particuliers. Ainsi, vous ne serez pas mal à l’aise si on vous demande ce qu’est devenu ce magnifique cadeau.