Que valent les produits premiers prix face aux marques distributeurs et grandes marques ?

L’inflation importante de ces dernières années a notamment frappé le secteur alimentaire. Les marques distributeurs et gamme « premiers prix » en ont largement profité. Réputés moins chers, ces produits ne sont pas nécessairement moins bons.

Selon les prévisions du gouvernement, l’inflation devrait ralentir à 2,6 % en 2024. Les prix continueront donc d’augmenter après deux ans particulièrement difficiles pour le portefeuille des ménages. Dans ce contexte, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser les grandes marques pour les marques distributeurs (MDD), ou les produits « premier prix », essentiellement au rayon alimentation. Des gammes qui ont longtemps été associées à une qualité moindre, voire médiocre, et étaient même reléguées aux étages inférieurs des rayons.

Des produits vraiment moins chers ?

Mais dans un contexte de lutte pour le pouvoir d’achat, ils se sont fait une place de choix. Les ventes des articles de MDD ont augmenté de 20 % au premier semestre 2022. Il faut dire qu’elles affichent des tarifs très attractifs. En moyenne, les marques distributeurs sont environ 30 % moins chères et les produits premier prix sont 50 % moins chers, selon 60 millions de consommateurs. À noter que certaines chaînes proposent deux gammes de MDD, dont un premier prix. Plus intéressants sur le plan financier, ce sont aussi ceux qui ont le plus subi l’inflation. Les tarifs ont augmenté en moyenne de 16 % entre 2022 et 2023 en 11 %. Ils séduisent néanmoins au-delà des classes les moins aisées. D’autant plus que leur réputation a tendance à s’améliorer.

Les premiers prix sont-ils vraiment moins bons ?

Les adeptes des MDD ou premiers prix connaissent bien cette rengaine : « c’est la même chose à l’intérieur ». Il est vrai qu’une partie du prix des produits de grande marque sert à financer le marketing qui l’entoure. Mais sont-ils plus sains? Selon 60 Millions de consommateurs, il est difficile d’établir une règle empirique. Certaines réalités peuvent cependant surprendre. L’enquête menée par le magazine révèle que certains aliments vendus par des hard-discounters et de grandes marques sont tout simplement rigoureusement identiques. Et pour cause, ils ont été fabriqués dans les mêmes usines.

Parfois, les produits les moins chers affichent même de meilleures qualités nutritionnelles. En effet, pour diminuer les coûts de production, les fabricants limitent le nombre de transformations, l’ajout de sucre, de sel ou d’arômes artificiels. Dans environ la moitié des cas, les produits premier prix se sont révélés au moins aussi bons pour la santé. Il faudra donc consulter les étiquettes pour se faire une idée.