Quel bois faut-il utiliser dans la cheminée ?

Un bois à forte densité permet d’obtenir un feu efficace dans la durée. Le bois que vous mettez dans votre cheminée doit être bien sec. La cagette est idéale pour allumer votre feu de cheminée.

Le froid a fait une apparition remarquée ces derniers jours. De quoi marquer le retour des feux de cheminée, pour ceux qui en possèdent une. Mais encore faut-il se fournir en bois, et pas n’importe lequel. Comment le choisir ? On vous explique ce qu’il faut savoir avant d’acheter des bûches pour les brûler.

Quel type de bois faut-il choisir ?

Pour vous réchauffer et chauffer votre pièce, il faut que votre feu tienne dans la durée. Cela implique qu’il y ait des braises. Et, les bonnes braises sont le résultat d’un bois qui ne brûle pas trop vite. Mais alors, comment savoir si votre bois va brûler lentement ? Il faut s’intéresser à la densité de vos bûches. Plus elles sont denses, plus elles brûlent lentement et produisent des braises dans la durée.

Les bois les plus denses sont généralement des bois durs, qui s’opposent ainsi aux bois tendres, qui eux brûlent plus vite. Parmi les bois durs idéaux pour un feu de cheminée : le chêne, le bouleau de montagne, le hêtre, l’olivier, le charme, ou encore l’érable.

Dans les bois tendres à éviter, on retrouve par exemple le tilleul, le noyer, le peuplier, mais aussi le platane. Les arbres qui produisent de la résine sont également à bannir, comme le sapin, le pin, le cèdre ou le cyprès.

Du bois sec

Si la densité de votre bois va influer sur la qualité de votre feu, il y a un autre élément qui est primordial : votre bois doit être sec. Plus le bois est sec, plus votre feu sera beau et efficace. D'autant qu’un bois humide produira beaucoup plus de fumée, ce qui n’est pas très agréable. Avant de procéder à l’achat de vos bûches, assurez-vous que celles-ci ont été conservées dans un endroit bien sec et aéré. De même, prenez garde à les stocker chez vous à l'abri de la pluie, pour ne pas avoir de mauvaises surprises au cours de l’hiver.

Quel bois pour l’allumage du feu ?

Votre manière de procéder à l’allumage de votre feu va aussi jouer sur la qualité de votre feu. Le bois de cagette est idéal pour cette opération, car il brûle facilement, sans encrasser votre conduit et sans émettre de substances dangereuses pour la santé. Évitez les arbres résineux, comme l’épicéa ou le pin, qui se consument vite et produisent rapidement de la chaleur, mais sont néfastes pour votre cheminée. De même, les bois traités, vernis ou peints sont à bannir, car, eux, émettent des fumées qui peuvent être toxiques. Comme quoi, on ne peut pas faire feu de tout bois.