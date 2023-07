Quelles fleurs pour attirer les abeilles et papillons dans mon jardin ?

Fleur aux pétales bleu foncé, elle se distingue par ses feuilles dentelées et ses épis. Considérée comme adventice, elle joue pourtant un rôle essentiel pour la faune, car de nombreux insectes et oiseaux viennent s'y nourrir. Facile à cultiver, le chardon des champs, appelé également Cirse des champs, repousse chaque année et offre du pollen et un nectar abondant pour les papillons et les abeilles. D'ailleurs, il est possible de voir ces insectes travailler longuement sur un capitule.