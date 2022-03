Quelles plantes privilégier dans son jardin quand on n’a pas la main verte ?

Dans la vie, on ne peut pas être doué dans tous les domaines. Et pour certains, le jardinage se révèle un peu compliqué. Parce qu’on manque de temps ou parce qu’on ne sait pas comment s’y prendre au jardin, fleurs et plantes n’ont pas une durée de vie énorme. Et pourtant, un jardin est souvent source de plaisir. Sachez qu’il existe des variétés de plantes qui demandent un minimum d’entretien.

Si vous êtes convaincu de ne pas avoir la main verte, rien n’est totalement perdu. Pour acquérir de l’expérience et de la confiance, débutez par des carrés de culture pour agrémenter votre jardin. Il suffit de se procurer des carrés potagers en jardinerie. Une fois les structures en planches assemblées et remplies de terreau, optez pour les plantes aromatiques comme la sauge, le romarin ou le thym. Dans un autre carré, essayez-vous au repiquage de fraisiers, framboisiers, cassis ou encore groseilles faciles à entretenir. Quelle que soit la plante, il suffit de suivre une règle simple : le respect du cycle des saisons et le rythme de chaque plante.