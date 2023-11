Quelles sont les tendances déco à adopter pour Noël 2023 ?

Le salon international Christmasworld en Allemagne a donné quelques tendances pour Noël 2023. La nature, les formes graphiques et le glamour sont à l’ordre du jour. En plus des couleurs traditionnelles, voici davantage d’idées.

À chaque période de fêtes sa tendance. Chaque année, le "Christmasworld" de Francfort, salon international des inspirations de décorations de Noël, annonce la couleur pour les prochaines fêtes de fin d’année. Pour 2023, l’heure est au minimalisme, à la féérie et aux couleurs folkloriques.

Des thèmes pré-définis

Dans les grandes inspirations trouvées dans le salon, le bureau de style Bora Herke Palmisano s’est démarqué par ses trois thèmes qui deviennent les tendances de cette année : "Hearted+minimal", "Mystic+originate", "Local+vital". Le thème "Hearted+minimal" est intime, romantique et sentimental. Pour apporter une touche d’originalité, il est possible d’ajouter des objets personnels nous rappelant les Noëls de notre enfance, le thème étant placé sous le signe des émotions. Coquillages, motifs floraux, touches de bois, de pierre, de verre, matériaux biodégradables. Mettez en avant la nature qui vous entoure !

La tendance "Mystic+originate" transportera vos invités dans un monde énigmatique et artistique. Du noir, du marron, bois sombre, accents dorés et argentés : les couleurs apporteront à votre déco de Noël une touche de glamour et de luxe. Les odeurs délicates et relevées sont aussi au cœur de la tendance.

Le thème "Local+vital" se base sur des couleurs fortes et puissantes, avec des formes graphiques et des designs originaux. Des bougies torsadées, des boules de sapin aux motifs texturés… Tout est pensé pour apporter une touche de gaieté à l’intérieur, aussi bien sur le sapin que sur la table.

Les tons traditionnels, une valeur sûre ?

Rouge, vert, blanc… Cette combinaison traditionnelle de couleurs trouve sa place dans tous les intérieurs au moment des fêtes. Respectivement associées à la couleur du Père Noël, de la verdure et de la neige, d’autres couleurs peuvent s’ajouter pour la tendance 2023.

Notamment le bleu, qui peut tout aussi bien renvoyer à une ambiance hivernale par la froideur de l'hiver et les nuits étoilées, ou bien le violet, traditionnellement utilisé dans l'Avent, la période de préparation spirituelle à Noël dans le calendrier chrétien. Le brun peut aussi s’inviter à la fête en évoquant une ambiance rustique et naturelle, souvent associée à des décorations en bois, des branches d'arbres et des éléments naturels.