Quels produits naturels pour entretenir son four, son micro-ondes et son réfrigérateur ?

On n'en finit plus de parler des multiples bienfaits du vinaigre blanc. Excellent antibactérien, il est parfait pour désinfecter les surfaces et le frigo, sans danger pour la santé. On mélange simplement une demi-tasse de vinaigre blanc avec un verre d'eau. On peut ensuite vaporiser la préparation avec un pulvérisateur ou bien nettoyer avec une éponge imbibée. On laisse agir pendant quelques minutes, on rince et l'on passe un chiffon propre et sec pour sécher les parois. Ensuite, pour éliminer les mauvaises odeurs, vous pouvez placer un morceau de charbon de bois dans un tissu dans le réfrigérateur. Vous serez tranquille durant quatre mois !