Quels sont les accessoires indispensables pour votre chien ?

Si certains propriétaires acceptent que leur chien prenne place sur le canapé familial ou sur le lit, ce n'est pas le cas de tous. Votre compagnon à quatre pattes y abandonne ses poils, des bactéries et autres micro-organismes indésirables et toutes sortes de saletés, posant des questions d'hygiène, mais aussi de territoire, car l'animal doit rester à sa place. L'alternative idéale est le panier pour chien (ou un grand coussin ou une épaisse couverture pliée) à l'intérieur (adapté à sa morphologie) et/ou la niche à l'extérieur (protégée des intempéries et des variations de températures).

Pour le jeu, vous avez l'embarras du choix : balle, jouets en caoutchouc, corde à nœuds, frisbee, peluche, bâton… Votre chien doit avoir ses jouets à lui. N'oubliez pas l'os à mâcher pour qu'il se fasse les dents sans s'attaquer à vos chaussures !