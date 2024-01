Rappel conso : attention, ces produits Toblerone peuvent contenir des morceaux de plastique

Plusieurs produits de la marque Toblerone font l’objet d’un rappel à la consommation dans toute la France. En cause : le risque de présence de morceaux de plastique à l'intérieur. Les lots concernés donnent droit à un remboursement.

Si vous raffolez de Toblerone, assurez-vous que les lots que vous avez achetés sont exempts de tout risque. C'est la recommandation émise par la plateforme gouvernementale, Rappel Conso, concernant plusieurs produits de la marque, à savoir des barres de chocolat, des moelleux et des cheesecakes. Vendus dans toute la France et susceptibles de contenir des morceaux de plastique, ces derniers font l'objet d’un rappel à la consommation depuis ce mercredi 24 janvier.

Selon Rappel Conso, les deux produits frais à conserver au réfrigérateur concernés sont commercialisés depuis le 2 janvier dernier et sont susceptibles de l'être jusqu'au 9 février, avec des dates de validité minimales fixées au 01/02/2024 ou au 09/01/2024. Concernant les barres de chocolat, le début de commercialisation remonte au 11 novembre dernier pour une date de validité fixée au 1 décembre 2024 et les différents numéros de lot concernés, sont CWS1234022, CWS1234031 et OOY4333553.

Capture Rappel Conso - Capture Rappel Conso

Concernant les cheesecakes, le numéro de lot concerné est celui-ci : 140050042.

Capture Rappel Conso - Capture Rappel Conso

Concernant les moelleux, le numéro de lot rappelé est le suivant : 133600049.

Capture Rappel Conso - Capture Rappel Conso

Selon la fiche émise par Rappel Conso, "en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer." Les clients sont invités à les rapporter en point de vente, précise le site gouvernemental.

La procédure de rappel prend fin le 19 février 2024. Les boites concernées donnent droit à un remboursement. Plus de renseignements sur le site Rappel Conso et par téléphone : 003242579798.