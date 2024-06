Les autorités mettent en garde les consommateurs qui ont acheté du jambon cuit à l'étouffée chez Leader Price et Franprix. Distribués dans toute la France, ils font l'objet d'un rappel lié à la présence de listeria.

Le site gouvernemental Rappel Conso lance un rappel de produit suite à la détection de listeria dans des tranches de jambon, vendues chez Franprix et Leader Price. Le produit concerné est vendu sous la dénomination "Jambon cuit à l'étouffée" et produit par les marques Franprix et Leader Price. Les lots concernés sont les suivants : 162110 01260621 et 163110 01260621.

Ils affichent une date limite de consommation au 16 juin 2024. La commercialisation de ces produits s'est déroulée du 11 au 17 juin 2024 dans toute la France, dans les magasins Casino, Vival, Spar et réseaux de distribution Casino, Leader Price, Franprix et les réseaux de distribution de Franprix.

La listériose, à l'origine de "formes graves" pour les personnes fragiles

Les personnes qui auraient consommé ces produits "qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". "Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir" à cause de cette présence éventuelle de listeria.

"Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes". La listériose "est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", rappellent les autorités.