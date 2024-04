Rappel produits : attention à ce comté contaminé à la listeria vendu dans de nombreuses enseignes

Plusieurs lots de comté commercialisés sous les marques Entremont et Carrefour Extra sont rappelés par les autorités. Ces produits contiennent de la listeria et présentent donc un risque de provoquer la listériose chez les consommateurs.

La plateforme gouvernementale Rappel Conso invite les consommateurs à ne plus consommer du comté des marques Carrefour Extra et Entremont. En cause, la "détection de listeria, agent responsable de la listériose", alerte les autorités sur le site.

La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. "Les personnes qui auraient consommé les produits et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", prévient Rappel Conso.

"Ne plus consommer" et "détruire" ces produits

Dans le détail, il s'agit du sachet de 150 grammes de comté AOP au lait cru râpé de la marque Carrefour Extra, commercialisé entre le 9 février et le 8 avril 2024 partout en France. De même pour le lot de deux sachets de 70 grammes de comté râpé Entremont, commercialisés aux mêmes dates partout en France, dans les rayons de Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour, Auchan, Monoprix, Casino et Atac. Selon Rappel Conso, les numéros de lot concernés sont respectivement les suivants : 744040804 et 7440408-05 ; 7440408-06. Pour Carrefour Extra, la campagne de rappel doit durer jusqu'au 6 mai et pour Entremont, jusqu'au 23 avril.

Carrefour

Des morceaux de comté sont aussi concernés. Il s'agit du comté AOP au lait cru de la marque Carrefour Extra, commercialisé entre le 12 mars et le 17 avril partout en France. Pour la marque Entremont, ce sont des paquets de 120 grammes de comté en tranches, commercialisés entre le 8 février et le 8 avril partout en France, dans les rayons de Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan, Monoprix, Casino et Cora. Les numéros de lot concernés sont respectivement les suivants : 3B9013B2, 3C9053C2, 3D9043D2, 3E9043E2, 3F9033F2, 3G9013G2 et 7440408-02 ; 7440408-03. La campagne de rappel doit durer jusqu'au 5 mai pour Carrefour Extra et jusqu'au 23 avril pour Entremont.

Plusieurs choses sont demandées aux consommateurs : "ne plus consommer" et "détruire" ces produits. Les acheteurs des lots mentionnés seront remboursés, précise Rappel Conso.