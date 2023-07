Rappel produit : ces bouées pour bébé vendues par Decathlon présentent un "risque de noyade"

"Risque d'arrêt respiratoire". Des bouées pour bébés de la marque Nabaiji, vendues par Decathlon, font l'objet d'un rappel de produit. "Nous avons identifié un risque de retournement des utilisateurs. En cas de retournement il y a un risque de noyade car l’enfant est attaché à la bouée et se retrouve la tête sous l’eau sans possibilité de se retourner seul. Même si l’utilisation de notre bouée doit se faire sous la surveillance des parents, nous souhaitons ne prendre aucun risque avec la sécurité des enfants et par principe de précaution, nous rappelons tous nos produits", indique l'enseigne française de grande distribution de produits de sport et de loisirs dans un communiqué.