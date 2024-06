Des crevettes surgelées vendues par Aldi font l’objet d’un rappel dans toute la France. En cause : la détection de traces de Vibrio vulnificus, une bactérie potentiellement mortelle en cas de consommation. Les lots concernés donnent droit à un remboursement.

Prudence si vous en avez dans votre congélateur : n'en consommez pas et ne tardez pas à vous rapprocher du point de vente. C'est la recommandation émise par le site Rappel Conso, qui relaie ce lundi une alerte lancée par Aldi concernant des crevettes tropicales surgelées, contaminées à la bactérie Vibrio vulnificus dite "mangeuse de chair", vendues ces dernières semaines.

Conditionnées entières crues dans des sachets de 400 g, ces dernières sont commercialisées par la chaine de supermarchés sous la marque Golden Seafood et font l'objet d’un rappel depuis ce lundi 24 juin.

Les informations à connaître

Selon Rappel Conso, le lot concerné a été commercialisé le 18 mars et le 5 juin dernier et porte le numéro VN 089 V 101NTSF17 ALDIFR 23057B. Le code produit correspondant est le 26048741 et la date limite de consommation est le 22 octobre 2025.

D'après la fiche émise par Rappel Conso, la consommation de produits mentionnés ci-dessus peut donner lieu à "des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non intestinaux sévères (infection généralisée / septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques préexistantes."

"Des infections cutanées sont susceptibles de survenir à partir de blessures pré-existantes en cas de manipulation des produits", est-il par ailleurs précisé.

Potentiellement mortelle donc, la bactérie Vibrio vulnificus se propage dans les eaux chaudes et salées et contamine les fruits de mer. Elle peut provoquer une nécrose des tissus chez certains patients, d'où son surnom de "mangeuse de chair".

La procédure de rappel prend fin le 21 août 2024. Les lots concernés donnent droit à un remboursement. En cas de question, il est possible de joindre ce numéro : 09.77.40.40.44.