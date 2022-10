Lidl, Aldi, Leader Price, Casino... Rappel massif de poulets fermiers pour risques de Listeria

Pour "L'Étal du volailler" chez Lidl, il s'agit des lots 5412190087 et 5412190087. Les poulets ont commencé à être vendu le 19 octobre dernier et leur date de péremption est fixée au 09 novembre. Chez Aldi, il s'agit du lot 5412190071, qui a commencé à être vendu le 20 octobre et qui est consommable jusqu'au 07 novembre. Le poulet "Leader Price" à rendre fait partie du lot 5412190095, vendu à partir du 20 octobre et consommable jusqu'au 07 novembre et chez Casino, le produit rappelé appartient au lot 5412190093, vendu à partir du 17 octobre et consommable jusqu'au 07 novembre.

En cas de possession d'un des produits listés sur le site du gouvernement rappel.conso.gouv.fr, les autorités sanitaires demandent de le détruire ou de le rapporter au point de vente, où il devra être remboursé. "Les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", demande le site.