Rappel produit : attention à ce jambon de Savoie qui peut provoquer la listériose

Rappel Conso rappelle que les symptômes provoqués par une contamination par Listeria monocytogenes s'expriment par de "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures". Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées, ajoute le site. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Les personnes ayant consommé ces produits et présentant des symptômes "sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".