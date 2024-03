Rappel produit : attention à ce jambon vendu chez Lidl contaminé à la listeria

Du jambon vendu en tranches par la marque Saint-Alby fait l’objet d’un rappel dans toute la France. En cause : la détection de de Listeria, agent responsable de la listériose. Les lots concernés donnent droit à un remboursement.

Si vous en avez dans votre réfrigérateur, n'en consommez pas et ne tardez pas à vous rapprocher du point de vente. C'est la recommandation émise par la plateforme gouvernementale, Rappel Conso, concernant du jambon supérieur sans couenne Label rouge potentiellement contaminé à la listéria. Vendus en format 160g, en barquettes de quatre tranches, dans certains magasins Lidl de toute la France, ce produit de la marque Saint-Alby fait l'objet d’un rappel depuis ce vendredi 22 mars.

Selon Rappel Conso, le numéro de lot concerné, à savoir 07524 a été commercialisé entre le 21 et le 22 mars. Le code produit correspondant est le 4056489040408 et la date de durabilité minimale est le 09/04/2024.

Rappel Conso - Rappel Conso

Selon la fiche émise par Rappel Conso, "les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".

"Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", peut-on également lire. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines, poursuit le site gouvernemental qui renvoie pour toute information complémentaire vers le service consommateurs de Lidl.

La procédure de rappel prend fin le 6 avril 2024. Les lots concernés donnent droit à un remboursement.