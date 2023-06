Rappel produit : attention à ces cordons bleus Carrefour qui comportent des morceaux de plastique

Les articles touchés par le problème relèvent du lot numéroté Q131L et du GTIN 3245412155154. Leur date limite de consommation court jusqu'au 6 juin. Les consommateurs qui auraient acheté le produit sont appelés à ne bien sûr pas le manger, pour éviter "blessures" et "effets indésirables" en cas d'ingestion, mais à le rapporter au point de vente ou à le détruire, et à contacter le service consommateur de Carrefour pour obtenir un remboursement. Ce dernier est joignable au numéro 0.805.900.021 du lundi au samedi, de 9h à 19h. La procédure de rappel prendra fin le lundi 19 juin prochain.

L'an passé, au mois d'avril, la chaîne de grande distribution avait déjà rappelé des cordons bleus qu'elle avait commercialisés, à cause d'un "risque de présence de corps étranger en plastique".