Des paquets de croquettes pour chat vendus par Carrefour sont rappelés dans toute la France. Ces produits sont contaminés par la présence de salmonelles. Ils ont été commercialisés entre le 22 décembre et le 31 mai derniers.

De la nourriture contaminée à ne pas donner à vos félidés. Des paquets de croquettes pour chat vendus par Carrefour sous la marque Expert + sont rappelés dans toute la France, indique le site gouvernemental Rappel Conso. Dans le détail, cette alerte concerne des articles d'1,5 kilogramme de "croquettes riches en poulet" pour les chats stérilisés, commercialisés entre le 22 décembre 2023 et le 31 mai dernier. La cause de ce rappel ? La détection de salmonelles, les bactéries responsables de la contraction de la salmonellose.

Cette maladie peut causer chez l'humain d'importants troubles gastro-intestinaux, de la fièvre et des maux de tête qui surviennent 6 à 72 heures après la consommation du produit. Les chats peuvent eux aussi être infectés par la salmonellose, tant de manière asymptomatique qu'avec des symptômes légers ou avec une forme plus sévère. Dans tous les cas, "si l’animal ayant consommé ce produit présente des symptômes, il est recommandé de consulter un vétérinaire en lui signalant cette consommation", précise Rappel Conso.

Pour identifier si un de paquet de cette marque peut être concerné par ce rappel, référez-vous au code-barres GTIN 3560070926787, présent sur les produits incriminés. Le numéro des lots touchés par cette contamination est par ailleurs le C2312150053. La date de durabilité minimale de ces croquettes est fixée au 15 décembre 2024.

Si, après ces vérifications, vous avez bel et bien acheté des croquettes impropres à la consommation, le service client de Carrefour pourra vous proposer un remboursement. Pour ce faire, il faudra le joindre par téléphone au 0.805.900.023, via un appel non surtaxé du lundi au samedi, de 9h à 19h. La démarche doit être réalisée avant le 31 juillet prochain.