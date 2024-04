Rappel produit : attention à ces fromages de chèvre au lait cru contaminés à la listeria

La marque Fromagerie Blanc demande aux consommateurs de ramener en magasin ou de détruire certains de ses fromages de chèvre au lait cru après la détection de listeria. Les produits contaminés ont été vendus entre le 4 mars et le 9 avril dans plusieurs enseignes de grande distribution. L’ensemble de la France est concerné par cette mesure qui vise à prévenir tout risque de listériose, une maladie qui peut être grave.

S’ils sont dans vos réfrigérateurs, il va falloir vous en séparer. Plusieurs fromages de chèvre au lait cru de la marque Fromagerie Blanc ne doivent absolument plus être consommés après la détection de listeria. Le site Rappel Conso précise que les lots en question, portant les numéros 60 à 96, ont été vendus entre le 4 mars et le 9 avril chez Enseignes U, Leclerc, Intermarché, Casino shop, Carrefour, Proxi et Sherpa. Sont ciblés palet, sauvaget, fusette, Ste Maure, crottin ou encore cabris. Des produits qui ont été "potentiellement vendus en rayon à la coupe".

Les consommateurs sont invités "à se rapprocher du point de vente pour savoir le produit est concerné par le rappel". La liste complète est à retrouver par ici. Ceux qui auraient mangé les fromages en question et qui "présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant". La listeria est responsable de la listériose, "une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines".

Rappel Conso évoque notamment des "formes graves avec des complications neurologiques" ainsi que des "atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte". Un remboursement du lot contaminé est possible en magasin après avoir retourné la marchandise.