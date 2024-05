Le site gouvernemental RappelConso a procédé ce lundi au rappel de plusieurs lots de Saint-Nectaire AOP fermier pré-emballés. Les produits contaminés sont commercialisés depuis le 18 mai dans plusieurs enseignes de grande distribution. L’ensemble de la France est concerné par cette mesure qui vise à prévenir tout risque de listériose, une maladie qui peut être grave, notamment pour les femmes enceintes.

Avis aux amateurs de fromages : le site gouvernemental de rappel de produits avertit d’une suspicion de contamination à la listeria dans plusieurs lots de Saint-Nectaire AOP fermier. Ce fromage "sans marque", "pré-emballés en barquette effet bois et film plastique", est commercialisé depuis le 18 mai partout en France dans les enseignes Grand Frais, Fresh, Monmarche.fr, Monmarche.fr Le Magasin.

Remboursement en magasin

Les numéros des lots concernés sont : A41370189, A41420067, A41430076. Leurs dates limites de consommation sont respectivement le 29 mai 2024, le 3 juin 2024 et le 4 juin 2024, précise la fiche produit. Il est recommandé de pas consommer ce fromage. Si vous en avez acheté, il faut le rapporter au point de vente pour remboursement.

Les personnes qui auraient "consommé ces produits" et qui présenteraient "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", indique RappelConso.

"Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", ajoute le site.

Cette procédure de rappel court jusqu’au 7 juin.