Rappel produit : attention à ces produits d'hygiène pour bébé contenant une substance cancérogène

L'un des trois produits concernés est l'eau nettoyante bébé, de la marque U tout Petits, vendue dans des flacons de 250 ml et 750 ml, sous les codes-barres suivants : 3256225720965 et 3256225720972. La crème hydratante bébé de la même marque commercialisée pour sa part en tube de 100 ml, sous le code-barre 3256225720958 est aussi visée par l'alerte. Enfin, le lait de toilette bébé, de la marque U tout Petits également et disponible quant à lui en flacon de 250 ml et 750 ml avec les codes-barres 3256225720989 et 3256225720996, a été rappelé.