Rappel produit : attention à ces sachets d'épinards pouvant contenir des insectes

Un paquet d'épinards en branches fait l'objet d'un rappel produit. Des "insectes" ou "larves" non inertes pourraient y être présents.

Méfiance si vous avez récemment acheté un paquet d'épinards en branches bio. D'après le site du gouvernement Rappel Conso, le produit surgelé vendu par Carrefour ne doit pas être consommé. En cause ? La possible présence de "corps étrangers pouvant rendre le produit impropre à la consommation", peut-on lire. Des insectes ou larves "non inertes" pourraient être présents.

Si vous avez acheté l'un de ces paquets, voici la conduite à tenir : "ne plus consommer" et "rapporter le produit au point de vente" pour "remboursement", précise le site officiel. "Pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition, il est recommandé par précaution aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les utiliser." Il s'agit du lot L23320-LN06.

Ces sachets de 600 grammes, commercialisés entre le 8 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, ont été vendus par Carrefour dans toute la France. Leur date de durabilité minimale est fixée au 16 novembre 2025. "Pour tout renseignement complémentaire, le service consommateurs Carrefour se tient à disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions", indique encore le site Rappel Conso.