Rappel produit : attention à ces salades préparées qui présentent des risques de "contamination chimique"

Selon la même source, ils présentent un risque de "contamination chimique". En cause ? La présence d'un "produit détartrant dans l'eau". Voici les produits :

- Carottes râpées, 300 grammes et 1 kilo, de la marque "Casino", dont la date limite de consommation est fixée le 14 novembre 2023, et en vente entre le 27 octobre et le 1ᵉʳ novembre dans les Casino, Vival, Spar et réseaux de distribution de Casino.

- Céleri rémoulade, 300 grammes, de la marque "Casino", dont la date limite de consommation est fixée le 14 novembre 2023, et en vente entre le 30 octobre et le 1ᵉʳ novembre dans les Casino, Vival, Spar et réseaux de distribution de Casino.

- Macédoine de légumes, 300 grammes, de la marque "Casino", dont la date limite de consommation est fixée le 12 novembre 2023, et en vente entre le 28 octobre et le 1er novembre dans les Casino, Vival, Spar et réseaux de distribution de Casino.