Rappel produit : attention à ces sandwichs Sodebo qui risquent de contenir des salmonelles

La présence de salmonelles peut causer des toxi-infections qui se traduisent par des "troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés", précise Rappel-conso.

Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Rappel-conso invite les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient des symptômes à "consulter leur médecin".