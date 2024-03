Rappel produit : attention à ces steaks hachés susceptibles d'être contaminés à E.Coli

Des steaks hachés vendus en barquettes par la marque Cora font l’objet d’un rappel à la consommation dans toute la France. En cause : un risque de contamination à la bactérie E.Coli. Les lots concernés donnent droit à un échange ou un remboursement.

Si vous en avez consommé, soyez attentif à l'apparition d'éventuels symptômes ces prochains jours. C'est la recommandation émise par la plateforme gouvernementale, Rappel Conso, concernant des steaks hachés 5% de matière de grasse susceptibles d'être contaminés à la bactérie E.Coli. Vendus en barquette dans toute la France, ces produits de la marque Cora font l'objet d’un rappel à la consommation depuis ce vendredi 15 mars.

Selon Rappel Conso, les numéros de lots concernés, à savoir 40595076, 40595076 et 40595076, ont été commercialisés dans un format de 500g entre le 29 février et le 5 mars. Les codes produits respectifs sont le 3257980351876, 3257984467894 et 3257983721058 et la date de durabilité minimale est également le 05/03/2024.

Capture Rappel Conso - Capture Rappel Conso

Selon la fiche émise par Rappel Conso, "les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre, sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".

"Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants", peut-on également lire, précisant qu'"en l'absence de symptôme dans les 15 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin". D'une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que par précaution pour les populations plus sensibles comme les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées, les femmes enceintes, il est recommandé de cuire à cœur (70°C) les viandes hachées et les produits à base de viande hachée, et renvoient pour toute information complémentaire vers le point de vente ou ce numéro : 0327216525.

La procédure de rappel prend fin le 29 mars 2024. Les lots concernés donnent droit à un échange ou remboursement.