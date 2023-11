Rappel produit : attention à ce chargeur secteur pour smartphone qui présente un risque d'électrocution

Si vous êtes en possession de cette accessoire pour smartphone, la prudence est de mise ! Un adaptateur secteur pour câble USB fait actuellement l’objet d’un rappel produit de la part des autorités. Il a été commercialisé partout en France, entre le 2 avril 2021 et le 15 septembre 2023, dans les enseignes Mr Bricolage, Briconautes, Bricorama, Cofaq, Intermarché et Leclerc. Désormais, il n'est plus vendu dans les rayons.