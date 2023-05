Rappel produit : attention à cette roquette infectée à la salmonelle

La roquette bio, de la marque Saint Eloi, vendue entre le 5 et le 16 mai et commercialisée dans des sachets de 100g sous le code-barres 3250392615536, ne doit absolument pas être mangée. La présence de Salmonelle peut causer des toxi-infections qui se traduisent par des "troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés", précise rappel-conso.