Rappel produit : une vingtaine de fromages susceptibles d'être contaminés à la bactérie E.Coli

En pleine saison de la raclette, le site gouvernemental Rappel Conso alerte sur une vingtaine de lots de fromages, potentiellement contaminés par la bactérie Escherichia coli shiga toxinogène. Si diverses marques et sortes de fromages sont concernées, toutes sont fabriquées par le même producteur, l'entreprise "Route des Terroirs".

Morbier, raclette, tomme du Jura...

Sont ainsi affectés le morbier lait cru Barq.fd, de Monts et Terroirs ou encore de Leclerc, le fromage à raclette au lait cru de Leclerc et de Monts et terroirs, le duo raclette et morbier d'Entremont ou encore la tomme du Jura Monts et Terroirs. Une liste complète à retrouver ici.

En cas d'achat d'un de ces produits, les consommateurs sont appelés à ne pas en manger et de contacter le service consommateur pour un remboursement. Les personnes qui auraient consommé de tels produits doivent consulter sans délai leur médecin traitant, en indiquant le lieu et la date d'achat.

"Les Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre", précise Rappel Conso qui ajoute que ces symptômes peuvent aussi être suivis, pour 5 à 8% des cas, de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.