Rappel produit : cet imperméable pour enfants de chez Monoprix présente des risques d'étouffement

Attention si vous avez acheté un imperméable dans les rayons de Monoprix depuis septembre 2022. Selon le site rappel.conso.gouv.fr de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, l'imperméable de la marque "Tiny Cottons x Monoprix" fait l'objet d'une mesure de rappel massive en raison "d'un risque d'ingestion" et d'un "danger d'étouffement [à cause] des boutons-pression". Le site met en garde contre un risque "d'arrêt respiratoire".

Selon le site officiel de l'administration française, la référence rappelée est celle destinée aux enfants de trois à quatre ans. Le produit était en rayon depuis le 1er septembre dernier, précise-t-on. Il s'agit du modèle dont le code-barres est le 3612305513320 et dont le numéro de lot est le 3612305513320. Le rappel insiste sur le caractère dangereux de l'article et appelle à "ne plus utiliser le produit", à le "rapporter (...) au point de vente" et à "contacter le service consommateur" de Monoprix (0800.084.000).