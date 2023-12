Rappel produit : ces canapés surgelés sont susceptibles d'être contaminés à la Listeria

Des plateaux de canapés surgelés de la marque Cocagne vendus dans les enseignes Leclerc font l’objet d’un rappel à la consommation dans toute la France. En cause : un risque de listériose. Les paquets concernés donnent droit à un remboursement ou à un échange.

Si votre congélateur en contient, abstenez-vous d'urgence d'en consommer. C'est la recommandation émise par la plateforme gouvernementale, Rappel Conso, concernant des plateaux de 48 canapés "prestige" surgelés, susceptibles de contenir la listeria monocytogenes. Vendus dans les magasins Leclerc, ces produits de la marque Cocagne font l'objet d’un rappel à la consommation depuis ce mardi 19 décembre.

Selon Rappel Conso, le numéro de lot concerné, à savoir 114830.3324, a été commercialisé dans toute la France entre le 21 novembre et le 29 novembre. Son code produit est le 3492031148306 et la date de durabilité minimale est le 20/11/2024.

Selon la fiche émise par Rappel Conso, "les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".

"Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes", peut-on également lire. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines, poursuit le site gouvernemental qui renvoie pour toute information complémentaire vers le service consommateurs de Leclerc.

La procédure de rappel prend fin le 31 janvier 2024. Les boites concernées donnent droit à un remboursement ou à un échange. Plus de renseignements sur le site Rappel Conso et par téléphone : 0805908070.