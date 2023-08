Rappel produit : ces climatiseurs vendus par Boulanger et Auchan présentent un "risque de départ de feu"

Deux modèles de climatiseurs font l'objet d'un rappel produit, a annoncé jeudi 10 août la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Sont d'abords concernés les climatiseurs ECM9, de marque Essentiel B, vendus entre le 1er avril 2020 et le 26 juin 2023 dans les magasins Boulanger et Connexion. "Ils sont identifiables par leur code barre 3497674151546 et leur code article 8007615", indiquent les autorités. Par ailleurs, les appareils Q.6771, de marque Qilive, sont également défectueux. "Ils sont identifiables par leur code barre 3497674151546 et leur code article 8007615", indique la DGCCRF.