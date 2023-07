Rappel produit : ces pains vendus chez E.Leclerc dans l'est de la France peuvent contenir du verre

Des baguettes et des pains spéciaux vendus dans des magasins E. Leclerc font l’objet d’un rappel de produit. Les autorités sanitaires suspectent la présence de morceaux de verre dans les produits. Si vous détenez ces produits dans vos placards, soyez extrêmement vigilant ! Des baguettes et des pains spéciaux vendus dans des magasins E.Leclerc, suspectés de contenir des morceaux de verre, font actuellement l’objet d’un rappel de produit.

L’alerte concerne des lots vendus en magasin et en "drive express" entre le 1er et 3 juillet 2023 dans les centres E.Leclerc d'Obernai et de Duttlenheim, dans le Bas-Rhin.