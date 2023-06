Rappel produit : ces "box de pâtes" Lustucru Sélection présentent un risque de listeria

Dans une note publiée ce vendredi 9 juin sur "Rappel Conso", la plateforme d'alertes des produits dangereux, les consommateurs sont invités à "contacter le service consommateur" sans attendre afin d'obtenir un "remboursement", avant de "détruire le produit". Pour identifier facilement le lot concerné, la date limite de consommation est fixée au "04/07/2023 et le marquage "LOT C1560/hh:mm/C14" est inscrit sur l'emballage, est-il précisé.

Les personnes qui auraient consommé les produits(...) et qui présenteraient "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures" sont invitées à consulter leur médecin traitant, en lui signalant cette consommation. "La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", rappelle la cellule d'alertes des produits dangereux.