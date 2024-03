Rappel produits : des galettes jambon emmental potentiellement contaminées par un produit d'entretien

Attention, plusieurs lots de crêpes sont rappelés par les autorités. Les produits, vendus par plusieurs distributeurs, ont été potentiellement contaminés par un produit d'entretien.

La plateforme gouvernementale Rappel Conso invite les consommateurs à rapporter en magasin les boites de crêpes de la marque Bernard Jarnoux Crêpier. En cause, "un goût anormal du jambon, causé par une contamination potentielle par un produit d’entretien", alerte les autorités sur le site. Les consommateurs encourent d'autres risqués liés à "d'autres contaminants chimiques".

Un remboursement pour les acheteurs

Dans le détail, il s'agit des emballages des crêpes jambon emmental, vendues par quatre partout en France dans les rayons de Fresh. Elles ont été commercialisées du 21 février ou 11 mars dernier.

Les crêpes jambon fromage, vendues par deux, sont également concernées. Celles-ci sont vendues dans la France entière dans les rayons de Système U, Intermarché, SCA OUEST, SCADIF, SCANORMANDE et SCAPNOR.

Selon Rappel Conso, les numéros de lot concernés sont les suivants : 050 et 051. Pour les crêpes jambon emmental, elles sont commercialisées dans des barquettes plastiques de 400 grammes depuis le 21 février 2024, avec une date limite de consommation fixée au 11 mars 2024. Et pour celles au jambon fromage, ce sont dans des barquettes de 250 grammes, avec les mêmes indications.

Plusieurs choses sont demandées aux consommateurs : "ne plus consommer" et "détruire" ces produits. Les acheteurs des lots mentionnés seront remboursés, précise Rappel Conso. La campagne de rappel doit durer jusqu'au 26 mars inclus.

Des lots de "deux Galettes de Blé Noir Jambon Emmental", vendues chez Monoprix, Franprix, Casino, Vival et Spar dont la date limite de consommation court jusqu'au 10 ou 11 mars, font également l'objet de la même mesure. "Suite à la détection d’un goût anormal du jambon, causé par une contamination potentielle par un produit d’entretien, et par mesure de précaution", il est demandé de ne plus consommer le produit et le rapport au point de vente.