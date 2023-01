Des reblochons potentiellement contaminés aux staphylocoques rappelés dans toute la France

Le "Petit reblochon de Savoie AOP au lait cru" de la marque Pochat et Fils, a été commercialisé entre le 26 décembre et le 14 janvier dernier, à travers la France, dans plusieurs enseignes majeures : Leclerc, Carrefour, Cora et Auchan sont les distributeurs concernés. L'autre référence concernée par un rappel est le "Reblochon Savoie et Haute-Savoie au lait cru" de la marque Pays gourmand, distribuée chez Aldi entre le 20 décembre et le 13 janvier. Selon les informations fournies par le site gouvernemental Rappel conso, le lot 2253951 possédant le code-barre 3294580201019 de la marque Pochat et Fils et le lot 225395124, avec le code-barre 26065076 de Pays gourmand sont concernés.

"Les toxi-infections alimentaires causées par les Entérotoxine Staphylococciques se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (vomissements principalement) apparaissant dans les heures qui suivent l'ingestion et disparaissant en général rapidement", indique Rappel conso, qui invite vivement les consommateurs à ne pas consommer les produits en question.