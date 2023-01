Rappel produit : des risques de listériose dans du saumon vendu chez E.Leclerc et Carrefour

"Les personnes qui auraient consommé les 'produits' mentionnés et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", peut-on aussi lire.

Les consommateurs sont invités à ne plus consommer les produits, à les rapporter en point de vente pour remboursement - ou à les détruire - et à contacter les services consommateurs : au 0800865286 pour E.Leclerc et au 0805900021 pour Carrefour.